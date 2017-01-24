Новый вид краба назвали в честь профессора Северуса Снейпа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Ученые назвали новый вид краба в честь профессора Северуса Снейпа - героя серии книг писательницы Джоан Роулинг, передает УНН со ссылкой на National Geographic.
Новый вид краба, открытый учеными в западной части Тихого океана, получил название Harryplax severus. Панцирь краба бледно-желтого цвета, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что большую часть своей жизни он проводит в затененных регионах на большой глубине.
В названии вида сочетаются имена Снейп и биолога-любителя Гарри Конли, который впервые обнаружил новый вид в 1998 году. После смерти биолога, его коллекцию передали в Сингапур. Где было выяснено, что крабы с панцирями бледно-желтого цвета представляют новый вид, который ранее встречался в водах Тихого океана.