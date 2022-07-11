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Новий указ путіна підтверджує продовження курсу Кремля на примусову асиміляцію української нації - заява МЗС

Новий указ путіна підтверджує продовження курсу Кремля на примусову асиміляцію української нації - заява МЗС

Київ • УНН

 • 336550 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України. Про це йдеться в заяві МЗС України щодо указу російського диктатора путіна про спрощений порядок надання російського громадянства для українців, пише УНН.

Контекст

Російський диктатор володимир путін сьогодні вирішив спростити отримання російського громадянства для всіх громадян України.

У попередній версії указу спрощений порядок отримання громадянства росії поширювався лише на мешканців у так званих "днр", "лнр", а також Херсонської та Запорізької областей.

Реакція МЗС

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує указ президента російської федерації від 11 липня 2022 року, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства для всіх громадян України. Зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права", - йдеться у коментарі українського дипвідомства.

Як зазначають дипломати, указ президента рф від 11 липня вносить зміни до попередніх указів про спрощений порядок надання громадянства росії для мешканців тимчасово окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, нині поширюючи його дію на решту української території.

"Це, зокрема, підтверджує продовження курсу Кремля на загарбання українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію української нації. Паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України. Натомість росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії", - підкреслили в МЗС.

Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал.

"Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти росії", - цитує міністра пресслужба.

Зволікання лише заохочуватиме Росію до подальших злочинів проти України та руйнування миру і безпеки в світі, додали в дипвідомстві.

Доповнення

Наприкінці травня путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Запорізької та Херсонської областей. Міністерство закордонних справ України заявило, що указ путіна "відкриває шлях до примусу" жителів тимчасово захоплених армією росії територій набувати російське громадянство.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у тимчасово зайнятому Херсоні захопили українські паспортні сервіси та роздають свої паспорти, йдеться у зведенні з ОДА за добу.

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