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путін спростив отримання російського громадянства для всіх українців

путін спростив отримання російського громадянства для всіх українців

Київ • УНН

 • 234542 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. російський диктатор володимир путін спростив отримання російського громадянства для всіх громадян України. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ.

Цитата

"Встановити, що громадяни України, Донецької Народної Республіки або Луганської Народної Республіки (так звані "днр", "лнр" - ред.) та особи без громадянства, які постійно проживають на території Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки або України, у тому числі раніше які мали громадянство Російської Федерації і оформили вихід із громадянства Російської Федерації в установленому порядку, мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку відповідно до частини восьмої статті 14 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 62 -ФЗ "Про громадянство Російської Федерації", - йдеться в указі.

Деталі

У попередній версії указу спрощений порядок отримання громадянства росії поширювався лише на мешканців у так званих "днр", "лнр", а також Херсонської та Запорізької областей.

Доповнення

Наприкінці травня путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Запорізької та Херсонської областей. Міністерство закордонних справ України заявило, що указ путіна "відкриває шлях до примусу" жителів тимчасово захоплених армією росії територій набувати російське громадянство.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у тимчасово зайнятому Херсоні захопили українські паспортні сервіси та роздають свої паспорти, йдеться у зведенні з ОДА за добу.

Українські Національні Новини

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