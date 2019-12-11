Новий Трудовий кодекс "вб’є" профспілки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Проект Трудового кодексу, який раніше був анонсований міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим, не врегульовує достатнім чином діяльність професійних спілок. Про це свідчить правовий аналіз неофіційно оприлюдненого напередодні проекту кодексу законів про працю, повідомляє УНН.
Законопроектом пропонується впровадити термін "представники працівників", а також дозволити представляти інтереси працівників первинним профспілковим організаціям.
"Стаття 10. Представники працівників
1. Представниками працівників є первинна профспілкова організація (організації), а у разі її відсутності - вільно обраний представник (представники) працівників.
Представники працівників здійснюють свою діяльність із захисту трудових, соціальних та економічних права та інтересів працівників у встановленому законом порядку.
Роботодавець сприяє законній діяльності представників працівників.
2. Роботодавцю, його законним представникам, уповноваженим ним особам забороняється втручатися в законну діяльність представників працівників, перешкоджати її здійсненню, вчиняти дії, спрямовані на її припинення, керувати діяльністю представників працівників, організовувати її, підтримувати шляхом фінансування", - йдеться у законопроекті.
Водночас правовий аналіз запропонованих змін свідчить, що ці новели в сукупності втрати чинності ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" створюють умови невизначеності правового статусу профспілок, які на сьогоднішній день є визнаними державою повноважними представниками працівників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проектом Трудового кодексу розширюються підстави застосування примусової праці
Нагадаємо, про роботу над новим проектом Трудового кодексу мова йде вже кілька місяців. У листопаді Тимофій Милованов повідомив, що проект кодексу буде готовий за кілька місяців. Він також повідомив, що буде врегульовано питання дистанційної праці, а також збільшено строки відпустки за власний рахунок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проект Трудового кодексу: українці ризикують втратити стаж
Ще до своєї офіційної презентації проект кодексу викликав безліч дискусій, адже неодноразово різні експерти заявляли, що в документі звужуються права працівників та навіть зменшується захист таких категорій, як жінки у декретній відпустці чи матері-одиначки. Також мова йде про скорочення щорічної гарантованої відпустки тощо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Милованов назвав милим випущене Дубінським відео "про міністра дебіла"