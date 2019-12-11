Новый Трудовой кодекс "убьет" профсоюзы

Законопроектом предлагается внедрить термин "представители работников", а также позволить представлять интересы работников первичным профсоюзным организациям.

"Статья 10. Представители работников

1. Представителями работников является первичная профсоюзная организация (организации), а в случае ее отсутствия - свободно избранный представитель (представители) работников.

Представители работников осуществляют свою деятельность по защите трудовых, социальных и экономических прав и интересов работников в установленном законом порядке.

Работодатель способствует законной деятельности представителей работников.

2. Работодателю, его законным представителям, уполномоченным им лицам запрещается вмешиваться в законную деятельность представителей работников, препятствовать ее осуществлению, совершать действия, направленные на ее прекращение, управлять деятельностью представителей работников, организовывать ее, поддерживать путем финансирования", - говорится в законопроекте.

В то же время правовой анализ предлагаемых изменений свидетельствует, что эти новеллы в совокупности потери силу ЗУ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" создают условия неопределенности правового статуса профсоюзов, которые на сегодняшний день являются признанными государством полномочными представителями работников.

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Напомним, о работе над новым проектом Трудового кодекса речь идет уже несколько месяцев. В ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличены сроки отпуска за свой счет.

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Еще до своей официальной презентации проект кодекса вызвал множество дискуссий, ведь неоднократно различные эксперты заявляли, что в документе сужаются права работников и даже уменьшается защита таких категорий, как женщины в декретном отпуске или матери-одиночки. Также речь идет о сокращении ежегодного гарантированного отпуска и тому подобное.



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