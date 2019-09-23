Новий Трудовий кодекс послабить тиск на роботодавців і прискорить економічне зростання – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Ухвалення нового Трудового кодексу, який наразі готується до розгляду в парламенті, дозволить отримати додаткове зростання ВВП в наступному році й скоротити тиск на роботодавців. Про це повідомила народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.
"Державний бюджет, який наразі підготовлений, не включає в себе ті зміни, які ми будемо робити ще восени. Наприклад, буде внесений Трудовий кодекс, який зараз дописується. Саме за рахунок тільки Трудового кодексу ми маємо намір отримати 1-1,5% зростання ВВП", - зазначила Третьякова.
За її словами, Державний бюджет має бути направлений на те, щоб економічне зростання в наступному році досягнуло 5-7%. Це буде досягнуто завдяки тому, що, зокрема, роботодавцю спростять відкриття робочого місця, а також спростити закриття, натомість роботодавців попросять взяти активну участь у другому пенсійному рівні, накопичувальному.
При цьому вона додала, що в наступному році в Україні відбудеться реформа соціального страхування в контексті вимог бізнесу скасувати ЄСВ. Також, уже в наступному місяці, парламент планує ухвалити ряд законодавчих ініціатив щодо зменшення штрафів за не оформлення найманих працівників на бізнес, які сьогодні складають 125 тис. грн і породжують корупцію у сфері відносин із Держінспекцією праці. Як пояснила нардеп, новий закон зобов’яже контролюючі органи спочатку попереджати порушників, а вже потім застосовувати штрафні санкції.
Нагадаємо, перед ухваленням нового Трудового кодексу обов’язково відбуватимуться обговорення і консультації із громадськістю. Про це заявила представник КМУ у парламенті Ірина Верещук під час брифінгу.