Новий Супермен у коміксі DC буде бісексуалом

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9 листопада DC Comics випустить нову серію коміксів, яка називатиметься "Супермен: Син Кал-Ела". За сюжетом, Джо Кент, син супергероя Кларка Кента та його коханої Лоїс Лейн, зустрічатиметься з журналістом Джеєм Накамурою.

"Я завжди говорив, що всім потрібні герої, і кожен гідний бачити себе у цих героях. Я вдячний DC і Warner Bros за те, що вони підтримують цю ідею. Супермен завжди уособлював надію та справедливість. Сьогодні він уособлює щось більше. Відтепер ще більше людей зможе бачити себе у цьому супергерої", — зазначив автор тексту коміксів Том Тейлор.

Як пише DC Comics, Джон полюбив Джея після "емоційного та фізичного вигоряння від порятунку всіх, кого лише можна". Інших деталей сюжету поки що не розголошують.

Також видавництво опублікувало зображення з нового коміксу, на якому головний герой цілується з журналістом.

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