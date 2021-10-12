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Новый Супермен в комиксе DC будет бисексуалом

Новый Супермен в комиксе DC будет бисексуалом

Киев  •  УНН

 • 20731 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В американском издательстве DC Comics сообщили, что в новом выпуске комикса Супермен будет бисексуалом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт DC Comics.

Детали

9 ноября DC Comics выпустит новую серию комиксов, которая будет называться "Супермен: Сын Кал-Эла". По сюжету, Джо Кент, сын супергероя Кларка Кента и его возлюбленной Лоис Лейн, будет встречаться с журналистом Джеем Накамурой.

"Я всегда говорил, что всем нужны герои, и каждый достоин видеть себя в этих героях. Я благодарен DC и Warner Bros за то, что они поддерживают эту идею. Супермен всегда олицетворял надежду и справедливость. Сегодня он олицетворяет нечто большее. Теперь еще больше людей сможет видеть себя в этом супергерое", — отметил автор текста комиксов Том Тейлор.

Как пишет DC Comics, Джон полюбил Джея после "эмоционального и физического выгорания от спасения всех, кого только можно". Других деталей сюжета пока не разглашают.

Также издательство опубликовало изображение с нового комикса, на котором главный герой целуется с журналистом.

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