Новый Супермен в комиксе DC будет бисексуалом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В американском издательстве DC Comics сообщили, что в новом выпуске комикса Супермен будет бисексуалом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт DC Comics.
Детали
9 ноября DC Comics выпустит новую серию комиксов, которая будет называться "Супермен: Сын Кал-Эла". По сюжету, Джо Кент, сын супергероя Кларка Кента и его возлюбленной Лоис Лейн, будет встречаться с журналистом Джеем Накамурой.
"Я всегда говорил, что всем нужны герои, и каждый достоин видеть себя в этих героях. Я благодарен DC и Warner Bros за то, что они поддерживают эту идею. Супермен всегда олицетворял надежду и справедливость. Сегодня он олицетворяет нечто большее. Теперь еще больше людей сможет видеть себя в этом супергерое", — отметил автор текста комиксов Том Тейлор.
Как пишет DC Comics, Джон полюбил Джея после "эмоционального и физического выгорания от спасения всех, кого только можно". Других деталей сюжета пока не разглашают.
Также издательство опубликовало изображение с нового комикса, на котором главный герой целуется с журналистом.
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