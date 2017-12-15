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Новий спалах АЧС зафіксовано на Одещині

Новий спалах АЧС зафіксовано на Одещині

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Одеській області було зареєстровано захворювання та загибель диких свиней на території мисливських угідь. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

Спалах АЧС зафіксовано в ДП “Подільське лісове господарство” в урочищі “Костіш” та урочищі “Капріон” в Окнянському районі.

Крім того, в особистому підсобному господарстві в с. Торосово Захарівського району було виявлено захворювання та загибель однієї домашньої свині.

“При дослідженні відібраних проб біоматеріалу встановлено діагноз — АЧС. З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Захарівській та Окнянській районних державних адміністраціях, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду”, - йдеться у повідомленні.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Нагадаємо, в Україні ситуація з АЧС критична вже не перший рік. Збитки за підрахунками експертів перевищують 1 млрд грн.

З початку року в країні зафіксовано 140 спалахів хвороби і до кінця року їх кількість ще може збільшитися.

Фермери в епідемії АЧС звинувачують державу і профільні контролюючі органи, які не здатні якісно протистояти поширенню вірусу.

У Держпродспоживслужбі, в свою чергу, нарікають на брак фінансування для протиепізоотичних заходів. У Верховній раді, тим часом, вважають, що справжня проблема служби не в фінансах, а в кадрах і компетенції.

Додамо, що за словами нардепа Тригубенка, в 2017-му фінансування Держпродспоживслужби збільшилося в два рази (з 56 в 2016 році до 113 млн грн). Однак, показники захворюваності АЧС аж ніяк не впали, а тільки навпаки: протягом 2016 року було зафіксовано 91 випадок хвороби, тоді як з початку 2017 року зареєстроване вже більше 110 спалахів, уточнив політик.

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