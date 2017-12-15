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Актуальное
Новая вспышка АЧС зафиксирована в Одесской области

Новая вспышка АЧС зафиксирована в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 11513 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Одесской области было зарегистрировано заболевание и гибель диких свиней на территории охотничьих угодий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Вспышка АЧС зафиксирована в ГП "Подольское лесное хозяйство" в урочище "Костиш" и урочище "Каприон" в Окнянском районе.

Кроме того, в личном подсобном хозяйстве в с. Торосово Захаровского района было обнаружено заболевание и гибель одной домашней свиньи.

"При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз - АЧС. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Захаровской и Окнянской районных государственных администрациях, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора", - говорится в сообщении.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Напомним, в Украине ситуация с АЧС критическая уже не первый год. Убытки по подсчетам экспертов превышают 1 млрд грн.

С начала года в стране зафиксировано 140 вспышек болезни и до конца года их количество еще может увеличиться.

Фермеры в эпидемии АЧС обвиняют государство и профильные контролирующие органы, которые не способны качественно противостоять распространению вируса.

В Госпродпотребслужбе, в свою очередь, сетуют на нехватку финансирования для противоэпизоотических мероприятий. В Верховной Раде, между тем, считают, что настоящая проблема службы не в финансах, а в кадрах и компетенции.

Добавим, что, по словам нардепа Тригубенко, в 2017-м финансирование Госпродпотребслужбы увеличилось в два раза (с 56 в 2016 году до 113 млн грн). Однако, показатели заболеваемости АЧС отнюдь не упали, а только наоборот: в течение 2016 года был зафиксирован 91 случай болезни, тогда как с начала 2017 года зарегистрировано уже более 110 вспышек, уточнил политик.

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