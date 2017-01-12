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Новий сервісний центр МВС відкрили в Тернополі

Новий сервісний центр МВС відкрили в Тернополі

Київ • УНН

 • 7596 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Новий сервісний центр МВС відкрився у Тернополі. Про це УНН повідомили у прес-службі головного сервісного центру МВС України.

Сьогодні, 12 січня, у Тернополі відкрився 13-ий в Україні новий сервісний центр МВС.

Центр заміняє колишній МРЕВ, надає швидко та надійно адміністративні послуги з реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія, допуску до перевезення небезпечних вантажів, а також інші послуги сервісних центрів МВС. Здійснення заміни посвідчення водія відтепер займає близько 30 хвилин, а перереєстрація авто — 2 години.

У новому сервісному центрі МВС працює електронна черга, встановлено інформаційні термінали та екрани, працює безкоштовний Wi-Fi. Для комфорту громадян із особливими потребами передбачена спеціальна кнопка виклику адміністратора та зручні місця обслуговування.

В центрі запроваджена найсучасніша система інформаційних технологій та комунікативного обладнання. Клієнти центру можуть залишити відгуки щодо якості обслуговування на спеціальних планшета, завдяки чому відбувається постійне відслідковування рівня обслуговування у центрі та персонально кожного працівника.

Усі нові сервісні центри МВС обладнані відеокамерами спостереження — завдяки ним можна переглянути на сайті hsc.gov.ua завантаженість центру та проконтролювати його роботу.

У 2016 році в Україні було відкрито 12 нових сервісних центрів МВС. У січні 2017 нові центри з’являться також у Закарпатській та Черкаській областях.

Українські Національні Новини

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