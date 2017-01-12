Новый сервисный центр МВД открыли в Тернополе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Новый сервисный центр МВД открылся в Тернополе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе главного сервисного центра МВД Украины.
Сегодня, 12 января, в Тернополе открылся 13-й в Украине новый сервисный центр МВД.
Центр заменяет бывший МРЭО, предоставляет быстро и надежно административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмену удостоверений водителя, допуску к перевозке опасных грузов, а также другие услуги сервисных центров МВД. Осуществление замены водительского удостоверения отныне занимает около 30 минут, а перерегистрация авто - 2 часа.
В новом сервисном центре МВД работает электронная очередь, установлены информационные терминалы и экраны, работает бесплатный Wi-Fi. Для комфорта граждан с особыми потребностями предусмотрена специальная кнопка вызова администратора и удобные места обслуживания.
В центре внедрена современная система информационных технологий и коммуникативного оборудования. Клиенты центра могут оставить отзывы о качестве обслуживания на специальных планшетах, благодаря чему происходит постоянное отслеживание уровня обслуживания в центре и персонально каждого работника.
Все новые сервисные центры МВД оборудованы видеокамерами наблюдения - благодаря чему можно посмотреть на сайте hsc.gov.ua загруженность центра и проконтролировать его работу.
В 2016 году в Украине было открыто 12 новых сервисных центров МВД. В январе 2017 года новые центры появятся также в Закарпатской и Черкасской областях.