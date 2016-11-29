Новий сервісний центр МВС відкрили у Львові

У центрі також працює екзаменаційної клас для складання іспитів на право керування транспортним засобом.

На відкритті був присутній провідний радник Консультативної місії ЄС з питань належного врядування Лайді Сурви.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, начальника Львівського сервісного центру МВС затримали на хабарі.