Новий сервісний центр МВС відкрили у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні у Львові відкрили новий сервісний центр МВС. Цей центр замінить колишній МРЕВ та надаватиме комплекс заходів - реєстрації та перереєстрації транспортних заходів, послуг з видачі та обміну посвідчень водія, допуску до перевезення небезпечних вантажів та інших, передає кореспондент УНН.
У центрі також працює екзаменаційної клас для складання іспитів на право керування транспортним засобом.
На відкритті був присутній провідний радник Консультативної місії ЄС з питань належного врядування Лайді Сурви.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, начальника Львівського сервісного центру МВС затримали на хабарі.