Новый сервисный центр МВД открыли во Львове

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня во Львове открыли новый сервисный центр МВД. Этот центр заменит бывший МРЭО и будет предоставлять комплекс мероприятий - регистрации и перерегистрации транспортных мероприятий, услуг по выдаче и обмену водительских удостоверений, допуска к перевозке опасных грузов и других, передает корреспондент УНН.