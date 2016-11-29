Новый сервисный центр МВД открыли во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня во Львове открыли новый сервисный центр МВД. Этот центр заменит бывший МРЭО и будет предоставлять комплекс мероприятий - регистрации и перерегистрации транспортных мероприятий, услуг по выдаче и обмену водительских удостоверений, допуска к перевозке опасных грузов и других, передает корреспондент УНН.
В центре также работает экзаменационный класс для сдачи экзаменов на право управления транспортным средством.
На открытии присутствовал ведущий советник Консультативной миссии ЕС по вопросам надлежащего управления Лайда Сурва.
Напомним, как сообщал УНН, начальника Львовского сервисного центра МВД задержали на взятке .