Новий сервісний Центр МВС відкрили у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 травня. УНН. У Хмельницькому відкрили сервісний центр. Протестували роботу високопосадовці : міністр МВС Арсен Аваков і керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. Передає кореспондент УНН.
“Це 17-й цент по всій Україні. Здійснення послуг відбувається від 30 хв. до 2 год., у новому центрі громадян обслуговує 12 адміністраторів серед них як нові працівники так і ті хто пройшов програму стажування. Загалом в центрі незабаром надаватимуть близько 180 послуг, на сьогоднішній день, від початки роботи сервісних центрів в Україні, до бюджетів місцевих рад вже перераховано близько 50млн. грн., лише Хмельницький центр заробив близько 4 млн.грн. Наступний центр ми незабаром відкриємо у Київській обл.”, — зазначив керівник Головного сервісного центру МВС В.Криклій.
Нагадаємо, 27 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко та заступник Голови Адміністрації Президента Валерій Кондратюк братимуть участь в урочистих заходах у Хмельницькому.