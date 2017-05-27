Новый сервисный центр МВД открыли в Хмельницком

“Это 17-й цент по всей Украине. Осуществление услуг происходит от 30 мин. до 2 ч., в новом центре граждан обслуживает 12 администраторов среди них как новые работники так и те, кто прошел программу стажировки. Всего в центре вскоре будут оказывать около 180 услуг, на сегодняшний день, от начала работы сервисных центров в Украине, в бюджеты местных советов уже перечислено около 50 млн. грн., только Хмельницкий центр заработал около 4 млн.грн. Следующий центр мы вскоре откроем в Киевской обл. ”, - отметил руководитель Главного сервисного центра МВД В.Криклий.

Напомним, 27 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко и заместитель Главы Администрации Президента Валерий Кондратюк примут участие в торжественных мероприятиях в Хмельницком .