Новий очільник “Кіровгеолгія” набрав собі 12 нефахових радників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Новий гендиректор стратегічного українського підприємства ДП “Кіровгеолгія” Віталій Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільного досвіду роботи, привів із собою на підприємства 12 радників, котрі не мають до геології жодного стосунку. Про це УНН розповів головний геолог КП “Кіровгеологія” Олексій Фалькович.
Крім того, за словами експерта, наразі з ДП “Кіровгеолгія” звільняють 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.
“Я вам хочу сказати, що з 1 грудня з цього підприємства основних 5 фахівців із геології звільняються, тому, я якщо можна не буду коментувати пана В.Нельгу, який набрав 12 радників, які до геології взагалі не мають ніякого відношення”, — сказав він.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи відповідає дійсності розголошена В.Нельгою інформація про потужності Новоконстантинівського родовища, геолог відповів, що не коментуватиме цього, оскільки подібні дані є службовою інформацією, і взагалі не підлягають розголошенню.
Нагадаємо, стратегічне науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, немає профільної освіти і відповідного досвіду роботи.
Нардеп С.Каплін коментуючи це призначення зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.