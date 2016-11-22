Новий очільник “Кіровгеолгія” набрав собі 12 нефахових радників

Крім того, за словами експерта, наразі з ДП “Кіровгеолгія” звільняють 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

“Я вам хочу сказати, що з 1 грудня з цього підприємства основних 5 фахівців із геології звільняються, тому, я якщо можна не буду коментувати пана В.Нельгу, який набрав 12 радників, які до геології взагалі не мають ніякого відношення”, — сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи відповідає дійсності розголошена В.Нельгою інформація про потужності Новоконстантинівського родовища, геолог відповів, що не коментуватиме цього, оскільки подібні дані є службовою інформацією, і взагалі не підлягають розголошенню.

Нагадаємо, стратегічне науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, немає профільної освіти і відповідного досвіду роботи.

Нардеп С.Каплін коментуючи це призначення зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.