Новый глава "Кировгеология" набрал себе 12 не профессиональных советников

Кроме того, по словам эксперта, сейчас с ГП "Кировгеология" увольняют 5 самых профессиональных и опытных ученых.

"Я вам хочу сказать, что с 1 декабря с этого предприятия основных 5 специалистов по геологии увольняются, поэтому, я если можно не буду комментировать В.Нельгу, который набрал 12 советников, которые к геологии вообще не имеют никакого отношения", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, соответствует ли действительности разглашенная В.Нельгой информация о мощности Новоконстантиновского месторождения, геолог ответил, что не будет комментировать это, поскольку подобные данные являются служебной информацией, и вообще не подлежат разглашению.

Напомним, стратегическое научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы.

Нардеп С.Каплин комментируя это назначение отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность.