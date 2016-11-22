Новый глава "Кировгеология" набрал себе 12 не профессиональных советников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Новый гендиректор стратегического украинского предприятия ГП "Кировгеология" Виталий Нельга, который по данным СМИ, не имеет профильного опыта работы, привел с собой на предприятия 12 советников, которые не имеют к геологии никакого отношения. Об этом рассказал главный геолог КП "Кировгеология" Алексей Фалькович.
Кроме того, по словам эксперта, сейчас с ГП "Кировгеология" увольняют 5 самых профессиональных и опытных ученых.
"Я вам хочу сказать, что с 1 декабря с этого предприятия основных 5 специалистов по геологии увольняются, поэтому, я если можно не буду комментировать В.Нельгу, который набрал 12 советников, которые к геологии вообще не имеют никакого отношения", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста о том, соответствует ли действительности разглашенная В.Нельгой информация о мощности Новоконстантиновского месторождения, геолог ответил, что не будет комментировать это, поскольку подобные данные являются служебной информацией, и вообще не подлежат разглашению.
Напомним, стратегическое научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы.
Нардеп С.Каплин комментируя это назначение отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность.