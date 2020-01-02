Новий міжнародний аеропорт, е-квиток та доставка ліків: у Мінінфраструктрури розповіли про плани у 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У 2020 році Міністерство інфраструктури планує надати статус міжнародного аеропорту у Білій Церкві, ввести єдиний е-квиток та ввести послугу доставки ліків поштою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.
Так, за даними Міністерства у 2020 році планується робота у дорожній та авіаційні сфері, на пошті, залізниці, електронних сервісах та сфері водного транспорту.
У дорожній сфері планується:
- відновити приблизно 4 тисячі кілометрів автошляхів;
- провести реформу Укравтодору та Укртрансбезпеки;
- проектувати та почати роботи на мостах у Запоріжжі та Кременчуці;
- підготувати концесії доріг М-06 Львів-Стрий, М-09 Львів-Тернопіль, М-05 Київ-Біла Церква;
- ввести у режим роботи 20 комплексів для зважування в русі.
У авіаційній сфері:
- реконструкція та будівництво аеропортів Дніпра, Мукачева, Одеси;
- отримання статусу міжнародного аеропорту в Білій Церкві;
- підготовка концесії аеропортів - Чернівці, Херсон, Запоріжжя;
- 26 млн пасажиропотік через аеропорти України;
Пошта:
- збільшити на 12% доступ українців до сучасних фінансових послуг;
- зростання посилкового бізнесу на 20%;
- доставка ліків;
- 500 мобільних відділень;
- нові сортувальні центри у Києві та Львові;
Електроні сервіси:
- введення єдиного е-квитка;
- розширення сервісу е-транспорт;
- е-порт та єдиний комітет моряка.
Залізниця:
- підготовка концесії залізничних вокзалів Києва, Запоріжжя, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Хмельницького;
- новий закон про залізничний транспорт, запуск приватної тяги;
- старт реформи Укрзалізниці, ІРО, продаж непрофільних активів;
Водний транспорт:
- новий закон про внутрішні водні шляхи, лібералізація річкових перевезень;
- реформа Морської адміністрації та адміністрації річкових портів;
- концесія портів Ольвія, Херсон, Маріуполь, Одеса, паромного комплексу у морському порту Чорноморськ;
- поглиблення на Дніпрі в рамках Е-40;
- роботи з поглиблення причалів у портах Одеса, Південний, Чорноморськ.
Нагадаємо, в Україні 90% доріг перебувають в аварійному стані, через що збільшується рівень небезпеки на дорозі.