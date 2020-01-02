Новый международный аэропорт, е-билет и доставка лекарств: в Мининфраструктруры рассказали о планах в 2020 год
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В 2020 году Министерство инфраструктуры планирует предоставить статус международного аэропорта в Белой Церкви, ввести единый е-билет и ввести услугу доставки лекарств по почте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Так, по данным Министерства в 2020 году планируется работа в дорожной и авиационные сфере, на почте, железной дороге, электронных сервисах и сфере водного транспорта.
В дорожной сфере планируется:
- восстановить примерно 4000 километров автодорог;
- провести реформу Укравтодора и Укртрансбезопасности;
- проектировать и начать работы на мостах в Запорожье и Кременчуге;
- подготовить концессии дорог М-06 Львов-Стрый, М-09 Львов-Тернополь, М-05 Киев-Белая Церковь,
- ввести в режим работы 20 комплексов для взвешивания в движении.
В авиационной сфере:
- реконструкция и строительство аэропортов Днепра, Мукачево, Одессы;
- получение статуса международного аэропорта в Белой Церкви;
- подготовка концессии аэропортов - Черновцы, Херсон, Запорожье;
- 26 млн пассажиропоток через аэропорты Украины;
Почта:
- увеличить на 12% доступ украинцев к современным финансовым услугам;
- рост посылочного бизнеса на 20%;
- доставка лекарств;
- 500 мобильных отделений,
- новые сортировочные центры в Киеве и Львове;
Электронные сервисы:
- введение единого е-билета;
- расширение сервиса е-транспорт;
- е-порт и единственный комитет моряка.
Железная дорога:
- подготовка концессии железнодорожных вокзалов Киева, Запорожья, Николаева, Харькова, Днепра, Хмельницкого;
- новый закон о железнодорожном транспорте, запуск частной тяги;
- старт реформы Укрзализныци, ІРО, продажа непрофильных активов;
Транспорт:
- новый закон о внутренних водных путях, либерализация речных перевозок;
- реформа Морской администрации и администрации речных портов;
- концессия портов Ольвия, Херсон, Мариуполь, Одесса, паромного комплекса в морском порту Черноморск;
- углубление на Днепре в рамках Е-40;
- работы по углублению причалов в портах Одесса, Южный, Черноморск.
Напомним, в Украине 90% дорог находятся в аварийном состоянии, из-за чего увеличивается уровень опасности на дороге.