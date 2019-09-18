Новий міністр анонсувала зміни до програми субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В уряді працюють над питанням внесення змін для посилення ефективності програми надання субсидій та доступності для українців. Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook, передає УНН.
"Мінсоц постійно здійснює моніторинг проблем, які виникають у громадян при отриманні субсидій і на підставі їх звернень готує зміни до порядку надання субсидій. Наразі опрацьовується питання щодо внесення змін для посилення ефективності цієї програми та доступності для громадян, що особливо важливо перед початком опалювального періоду", - повідомила Соколовська.
Нагадаємо, міністр заявила, що у проекті Державного бюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх отримувачів субсидій - майже 47,63 млрд грн.