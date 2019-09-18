Новый министр анонсировала изменения в программу субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В правительстве работают над вопросом внесения изменений для усиления эффективности программы предоставления субсидий и доступности для украинцев. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей официальной странице в сети Facebook, передает УНН.
"Минсоц постоянно осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий. Сейчас прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что особенно важно перед началом отопительного периода", - сообщила Соколовская.
Напомним, министр заявила, что в проекте Государственного бюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий - почти 47,63 млрд грн.