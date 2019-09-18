Новый министр анонсировала изменения в программу субсидий

"Минсоц постоянно осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий. Сейчас прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что особенно важно перед началом отопительного периода", - сообщила Соколовская.

Напомним, министр заявила, что в проекте Государственного бюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий - почти 47,63 млрд грн.