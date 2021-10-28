Новий коронавірусний антирекорд в Одеській області: більше 2,2 тисяч хворих за добу

Деталі

За минулу добу в області вилікувалися від хвороби 240 людей. Продовжують хворіти 35 155 жителів регіону, що у співвідношенні на 100 тис населення становить 1481. Всього з початку досліджень в області від ускладнень, спричинених пандемією, померло 3934 особи, вилікувався 148 101 пацієнт.

Як повідомив 27 жовтня перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков, в області виробляють менше кисню, ніж споживають коронавірусні хворі регіону. Голова облздоров’я Наталія Одарій-Захар’єва повідомила, що проблеми із киснем є у більшості лікарень регіону.

Зазначимо, що у вівторок увечері закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського. 43 хворих довелося екстрено евакуювати до інших лікарень.