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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Новий коронавірусний антирекорд в Одеській області: більше 2,2 тисяч хворих за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на 28 жовтня в Одеській області зафіксовано найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в Україні. За вчорашній день захворювання діагностували у 2 226 осіб. Зафіксовано 28 летальних випадків. Про це повідомляють у МОЗ, передає УНН.

Новий коронавірусний антирекорд в Одеській області: більше 2,2 тисяч хворих за добу

Деталі

За минулу добу в області вилікувалися від хвороби 240 людей. Продовжують хворіти 35 155 жителів регіону, що у співвідношенні на 100 тис населення становить 1481. Всього з початку досліджень в області від ускладнень, спричинених пандемією, померло 3934 особи, вилікувався 148 101 пацієнт.

Як повідомив 27 жовтня перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков, в області виробляють менше кисню, ніж споживають коронавірусні хворі регіону. Голова облздоров’я Наталія Одарій-Захар’єва повідомила, що проблеми із киснем є у більшості лікарень регіону.

Зазначимо, що у вівторок увечері закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського. 43 хворих довелося екстрено евакуювати до інших лікарень.

Українські Національні Новини

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