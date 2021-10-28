Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области: более 2,2 тысяч больных за сутки

Детали

За истекшие сутки в области излечились от болезни 240 человек. Продолжают болеть 35 155 жителей региона, что в соотношении на 100 тыс населения составляет 1481. Всего с начала исследований в области от осложнений, вызванных пандемией, умерли 3934 человека, излечился 148 101 пациент.

Как сообщил 27 октября первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, в области производят меньше кислорода, чем его потребляют коронавирусные больные региона. Глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что проблемы с кислородом есть в большинстве больниц региона.

Отметим, что во вторник вечером закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать в другие больницы.