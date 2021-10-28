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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области: более 2,2 тысяч больных за сутки

Киев • УНН

 • 10794 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на 28 октября в Одесской области зафиксировано наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в Украине. За вчерашний день заболевание диагностировали у 2 226 человек. Зафиксировано 28 летальных случаев. Об этом сообщают в МОЗ, передает УНН.

Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области: более 2,2 тысяч больных за сутки

Детали

За истекшие сутки в области излечились от болезни 240 человек. Продолжают болеть 35 155 жителей региона, что в соотношении на 100 тыс населения составляет 1481. Всего с начала исследований в области от осложнений, вызванных пандемией, умерли 3934 человека, излечился 148 101 пациент.

Как сообщил 27 октября первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, в области производят меньше кислорода, чем его потребляют коронавирусные больные региона. Глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что проблемы с кислородом есть в большинстве больниц региона.

Отметим, что во вторник вечером закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать в другие больницы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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