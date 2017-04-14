Новий клуб НХЛ "Лас-Вегас Голден Найтс" очолив Ж.Галлан
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Новий представник НХЛ — “Лас-Вегас Голден Найтс” оголосив про призначення головного тренера команди канадця Жерара Галлана, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Статистика 53-річного Ж.Галлана за шість сезонів в НХЛ на чолі “Коламбус Блю Джекетс” і “Флориди Пантерз” становить 152 перемоги при 140 поразках.
“Ми горді представити Галлана в якості першого тренера в історії „Вегас Голден Найтс“. Це досвідчений головний тренер, який добивався успіху на різних рівнях і володіє прекрасною репутацією серед гравців,” — сказав генеральний менеджер “Голден Найтс” Джордж МакФі.
Відзначимо, що з наступного сезону “Голден Найтс” почнуть виступати в НХЛ в якості 31-ї команди ліги. 18-20 червня вони візьмуть участь в драфті розширення НХЛ, підсумки якого будуть оголошені 21 червня. Також “Вегас” візьме участь в драфті НХЛ, який 23-24 червня пройде в Чикаго.
Нагадаємо, що першим новачком “Голден Найтс” став нападник Рід Дюк.