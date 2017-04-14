Новый клуб НХЛ "Лас-Вегас Голден Найтс" возглавил Ж.Галлан
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Новый представитель НХЛ - "Лас-Вегас Голден Найтс" объявил о назначении главного тренера команды канадца Жерара Галлана, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Статистика 53-летнего Ж.Галлана за шесть сезонов в НХЛ во главе "Коламбус Блю Джекетс" и "Флориды Пантерз" составляет 152 победы при 140 поражениях.
"Мы горды представить Галлана в качестве первого тренера в истории" Вегас Голден Найтс ". Это опытный главный тренер, который добивался успеха на различных уровнях и обладает прекрасной репутацией среди игроков ", - сказал генеральный менеджер" Голден Найтс "Джордж Макфи.
Отметим, что со следующего сезона "Голден Найтс" начнут выступать в НХЛ в качестве 31-й команды лиги. 18-20 июня они примут участие в драфте расширения НХЛ, итоги которого будут объявлены 21 июня. Также "Вегас" примет участие в драфте НХЛ, который 23-24 июня пройдет в Чикаго.
Напомним, что первым новичком "Голден Найтс" стал нападающий Род Дюк.