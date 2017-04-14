Новый клуб НХЛ "Лас-Вегас Голден Найтс" возглавил Ж.Галлан

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54142 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105579 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162597 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119447 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118338 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113526 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104936 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155436 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Новый клуб НХЛ "Лас-Вегас Голден Найтс" возглавил Ж.Галлан

Новый клуб НХЛ "Лас-Вегас Голден Найтс" возглавил Ж.Галлан

Киев  •  УНН

 • 10483 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Новый представитель НХЛ - "Лас-Вегас Голден Найтс" объявил о назначении главного тренера команды канадца Жерара Галлана, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Статистика 53-летнего Ж.Галлана за шесть сезонов в НХЛ во главе "Коламбус Блю Джекетс" и "Флориды Пантерз" составляет 152 победы при 140 поражениях.

"Мы горды представить Галлана в качестве первого тренера в истории" Вегас Голден Найтс ". Это опытный главный тренер, который добивался успеха на различных уровнях и обладает прекрасной репутацией среди игроков ", - сказал генеральный менеджер" Голден Найтс "Джордж Макфи.

Отметим, что со следующего сезона "Голден Найтс" начнут выступать в НХЛ в качестве 31-й команды лиги. 18-20 июня они примут участие в драфте расширения НХЛ, итоги которого будут объявлены 21 июня. Также "Вегас" примет участие в драфте НХЛ, который 23-24 июня пройдет в Чикаго.

Напомним, что первым новичком "Голден Найтс" стал нападающий Род Дюк.

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