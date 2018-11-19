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Новий караван мігрантів відправився зі Сальвадору в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ще один караван мігрантів чисельністю 198 осіб вирушив зі Сальвадору до Сполучених Штатів. Про це в неділю повідомляє агентство EFE із посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Згідно з його інформацією, мігрантам доведеться подолати кордон з Гватемалою і Мексикою.

Як вказує місцева газета La Prensa Grafica, це вже четвертий караван, який прямував в США. Загальна кількість бажаючих перетнути американський кордон становить близько 7 тисяч осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мексиці пройшли акції противників і прихильників прибуття мігрантів

Як раніше інформував УНН, у кінці жовтня президент США Дональд Трамп наказав збільшити військовий контингент на кордоні США до 15 тисячі чоловік, щоб зупинити “каравани мігрантів”. 9 листопада господар Білого дому підписав указ про відмову в притулок нелегальним мігрантам.

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