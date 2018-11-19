Новый караван мигрантов отправился из Сальвадора в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ещё один караван мигрантов численностью 198 человек отправился из Сальвадора в Соединенные Штаты. Об этом в воскресенье сообщает агентство EFE со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Согласно его информации, мигрантам придется преодолеть границу с Гватемалой и Мексикой.
Как указывает местная газета La Prensa Grafica, это уже четвертый караван, следовавший в США. Общее количество желающих пересечь американскую границу составляет около 7 тысяч человек.
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Как ранее информировал УНН, в конце октября президент США Дональд Трамп приказал увеличить военный контингент на границе США до 15 тысяч человек, чтобы остановить “караваны мигрантов”. 9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.