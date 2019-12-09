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Новий головний дипломат ЄС вважає, що Європі треба частіше говорити мовою сили

Новий головний дипломат ЄС вважає, що Європі треба частіше говорити мовою сили

Київ • УНН

 • 6628 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новий верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступає за діалог Європи з позиції сили. Він вважає, що Євросоюз має обрати - бути гравцем чи майданчиком для ігор. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Так, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, Боррель заявив, що Європі треба частіше говорити мовою сили.

"Нам треба частіше говорити мовою сили - не для завойовування, а для сприяння більш мирному, а також заможнішому і справедливішому світу", - сказав Боррель.

За його словами, наразі світ переживає відродження геостратегічної конкуренції між Китаєм, Росією та США у розпал великої гри з позиції сили. Тож Євросоюз тепер має обрати, чи "він хоче бути гравцем чи радше майданчиком для гри".

Він також зазначив, що ЄС справедливо претендує на роль зразкової "м'якої сили". Водночас його союзники робили спроби перетворити його із моделі "м'якої на жорстку силу".

"Торгівля, технології, гроші та дані використовуються як зброя", - розповів Боррель.

На його думку, у цю гру не можна грати, але й ігнорувати її не можна.

"Тому нам потрібно вміти не тільки реагувати, але діяти і протидіяти за необхідності", - наголосив новий головний дипломат ЄС.

Зазначається, що основною передумовою для цього повинна бути співпраця та згуртованість.

Боррель наголосив, що для досягнення успіху потрібно прагнути до внутрішньої єдності та згуртовано боротися за успіх, адже поодинці жодна країна ЄС не зможе досягти своїх цілей.

Як повідомлялося раніше в УНН, кандидат на посаду Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій щодо Росії з метою повного виконання Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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