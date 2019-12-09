Новий головний дипломат ЄС вважає, що Європі треба частіше говорити мовою сили

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новий верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступає за діалог Європи з позиції сили. Він вважає, що Євросоюз має обрати - бути гравцем чи майданчиком для ігор. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.