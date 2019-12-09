Новый главный дипломат ЕС считает, что Европе надо чаще говорить на языке силы

Так, накануне встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, Боррель заявил, что Европе надо чаще говорить на языке силы.

"Нам надо чаще говорить на языке силы - не для завоевания, а для содействия более мирного, а также для состоятельного и справедливого мира", - сказал Боррель.

По его словам, сейчас мир переживает возрождение геостратегической конкуренции между Китаем, Россией и США в разгар большой игры с позиции силы. Поэтому Евросоюз теперь должен выбрать, или "он хочет быть игроком или скорее площадкой для игры".

Он также отметил, что ЕС справедливо претендует на роль образцовой "мягкой силы". В то же время его союзники пытались превратить его из модели "мягкой на жесткую силу".

"Торговля, технологии, деньги и данные используются как оружие", - рассказал Боррель.

По его мнению, в эту игру нельзя играть, но и игнорировать ее нельзя.

"Поэтому нам нужно уметь не только реагировать, но действовать и противодействовать при необходимости", - подчеркнул новый главный дипломат ЕС.

Отмечается, что основной предпосылкой для этого должно быть сотрудничество и сплоченность.

Боррелий подчеркнул, что для достижения успеха нужно стремиться к внутреннему единству и сплоченно бороться за успех, ведь в одиночку ни одна страна ЕС не сможет достичь своих целей.

Как сообщалось ранее в УНН, кандидат на должность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.