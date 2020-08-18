Новий голова УЗ обраний абсолютною більшістю: у Наглядовій раді задоволені проведеним конкурсом

"Я проведеним конкурсом задоволений. Він був проведений відповідно до нашого внутрішнього положення про конкурсний відбір. Я задоволений роботою нашого HR-консультанта. Ми працювали з шорт-листом, який зробила міжнародна компанія Boyden", - розповів він.



Журавльов спростував інформацію, поширювану в ЗМІ, про нібито тиск на членів наглядової ради УЗ.



"На мене особисто ніхто не тиснув", - підкреслив він.



Член наглядової ради УЗ додав, що переможець конкурсу був визначений майже 100% кількістю голосів.



"У цієї людини найбільш відповідні дані по роботі та досвіду. Також у нього найбільш відповідний критеріям конкурсу досвід лідерства в компаніях і розуміння ситуації, яка є в компанії, і як її треба долати, і які завдання і виклики перед ним як перед керівником стоять.



Кожна людина оцінювалася за великою кількістю критеріїв, і перемогла та, чию кандидатуру ми подали", - розповів Журавльов, не уточнивши прізвища переможця, але пообіцявши, що воно стане відоме в найближчі пару днів.