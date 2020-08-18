Новый глава УЗ избран абсолютным большинством: в Набсовете довольны проведенным конкурсом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Конкурс на главу правления Укрзализныци прошел прозрачно и объективно. Об этом в комментарии УНН рассказал член наблюдательного совета УЗ Олег Журавлев.
"Я проведенным конкурсом удовлетворен. Он был проведен в соответствии с нашим внутренним положением о конкурсном отборе. Я доволен работой нашего HR-консультанта. Мы работали с шорт-листом, который сделала международная компания Boyden", - рассказал он.
Журавлев опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о якобы давлении на членов набсовета УЗ.
"На меня лично никто не давил", - подчеркнул он.
Член набсовета УЗ добавил, что победитель конкурса был определен почти 100% количеством голосов.
"У этого человека наиболее соответствующие данные по работе и опыту. Также у него наиболее соответствующий критериям конкурса опыт лидерства в компаниях и понимание ситуации, которая есть в компании, и как ее нужно преодолевать, и какие задачи и вызовы перед ним как перед руководителем стоят.
Каждый человек оценивался по большому количеству критериев, и победил тот, чью кандидатуру мы подали", - рассказал Журавлев, не уточнив фамилии победителя, но пообещав, что она станет известна в ближайшие пару дней.