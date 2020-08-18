Новый глава УЗ избран абсолютным большинством: в Набсовете довольны проведенным конкурсом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76878 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100951 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125223 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106527 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126403 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100990 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101848 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103831 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101896 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Новый глава УЗ избран абсолютным большинством: в Набсовете довольны проведенным конкурсом

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Конкурс на главу правления Укрзализныци прошел прозрачно и объективно. Об этом в комментарии УНН рассказал член наблюдательного совета УЗ Олег Журавлев.

"Я проведенным конкурсом удовлетворен. Он был проведен в соответствии с нашим внутренним положением о конкурсном отборе. Я доволен работой нашего HR-консультанта. Мы работали с шорт-листом, который сделала международная компания Boyden", - рассказал он.

Журавлев опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о якобы давлении на членов набсовета УЗ.

"На меня лично никто не давил", - подчеркнул он.

Член набсовета УЗ добавил, что победитель конкурса был определен почти 100% количеством голосов.

"У этого человека наиболее соответствующие данные по работе и опыту. Также у него наиболее соответствующий критериям конкурса опыт лидерства в компаниях и понимание ситуации, которая есть в компании, и как ее нужно преодолевать, и какие задачи и вызовы перед ним как перед руководителем стоят.

Каждый человек оценивался по большому количеству критериев, и победил тот, чью кандидатуру мы подали", - рассказал Журавлев, не уточнив фамилии победителя, но пообещав, что она станет известна в ближайшие пару дней.

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