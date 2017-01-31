Новий голова Пентагону приїде до Японії у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс відвідає Японію, головним чином, для того, щоб вислухати і зрозуміти існуючі проблеми. Про це з посланням на інформацію міністерства оборони США повідомляє NHK, передає УНН.
У понеділок прес-секретар міністерства Джефф Дейвіс вказав на критичне значення Японії і Південної Кореї в забезпеченні миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанського регіону, заявивши, що ці країни є найважливішими союзниками США в цьому регіоні.
Він сказав, що під час свого візиту міністр оборони не планує вносити великі зміни в американську політику, давши зрозуміти, що глави оборонних відомств обговорять проблему безпеки, зокрема підхід до Північної Кореї і Китаю.
Візит Дж.Меттіса в Японію заплановано на п'ятницю і суботу, пише видання.
Він планує зустрітися з міністром оборони Японії Томомі Інада і відвідати з візитом ввічливості прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Меттіс стане першим міністром з адміністрації Дональда Трампа, який відвідав Японію.