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Новый глава Пентагона приедет в Японию в пятницу

Новый глава Пентагона приедет в Японию в пятницу

Киев • УНН

 • 7366 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министр обороны США Джеймс Меттис посетит Японию, главным образом, для того, чтобы выслушать и понять существующие проблемы. Об этом со ссылкой на информацию министерства обороны США сообщает NHK, передает УНН.

В понедельник пресс-секретарь министерства Джефф Дэвис отметил критическое значение Японии и Южной Кореи в обеспечении мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявив, что эти страны являются важнейшими союзниками США в регионе.

Он сказал, что во время своего визита министр обороны не планирует вносить большие изменения в американскую политику, дав понять, что главы оборонных ведомств обсудят проблему безопасности, в частности подход к Северной Корее и Китаю.

Визит Дж.Меттиса в Японию запланирован на пятницу и субботу, пишет издание.

Он планирует встретиться с министром обороны Японии Томоми Инада и посетить с визитом вежливости премьер-министра Синдзо Абэ. Меттис станет первым министром из администрации Дональда Трампа, который посетил Японию.

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