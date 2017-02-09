Новий голова Нацполіції назвав пріоритети своєї роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Новий голова Національної поліції Сергій Князєв назвав проіритети своєї роботи, серед яких перечислив зокрема, безпечні вулиці для громадян, продовження реформ і налагодження роботи поліції в умовах війни на Донбасі. Про це він заявив під час інтерв’ю в ефірі 24 каналу, передає УНН.
"Безпечні вулиці для громадян – я хочу, щоб люди спокійно ходили по вулицях та були в безпеці у себе вдома", - зазначив С.Князєв.
Він зауважив, що це кропітка робота "усього багатотисячного колективу і за кілька днів ми цього точно не зробимо".
"Реформи мають продовжуватись. Ми вже обігнали по якості реформи наших колег в інших правоохоронних органах. Ми перебудовуємось, а решта правоохоронної системи, можливо, не всигає так швидко", - додав голова Нацполіції.
Третім пріоритетом С.Княєв назвав "налагодження роботи поліції в умовах війни на Донбасі".
"Бо у нас зовнішній агресор і робота поліції в таких умовах дуже ускладнюється", - сказав він.
Нагадаємо, С.Князєва призначили головою Національної поліції.
Прем'єр В.Гройсман закликав С.Князєва забезпечити ефективну охорону громадського порядку.