Новый глава Нацполиции назвал приоритеты своей работы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Новый глава Национальной полиции Сергей Князев назвал проиритеты своей работы, среди которых перечислил в частности, безопасные улицы для граждан, продолжение реформ и налаживание работы полиции в условиях войны на Донбассе. Об этом он заявил во время интервью в эфире 24 канала, передает УНН.
"Безопасные улицы для граждан - я хочу, чтобы люди спокойно ходили по улицам и были в безопасности у себя дома", - отметил С.Князев.
Он отметил, что это кропотливая работа "всего многотысячного коллектива и через несколько дней мы этого точно не сделаем".
"Реформы должны продолжаться. Мы уже обогнали по качеству реформы наших коллег в других правоохранительных органах. Мы перестраиваемся, а остальная часть правоохранительной системы, возможно, не успевает так быстро", - добавил глава Нацполиции.
Третьим приоритетом С.Княев назвал "налаживание работы полиции в условиях войны на Донбассе".
"Потому что у нас внешний агрессор и работа полиции в таких условиях очень усложняется", - сказал он.
Напомним, С.Князева назначили председателем Национальной полиции.
Премьер В.Гройсман призвал С.Князева обеспечить эффективную охрану общественного порядка.