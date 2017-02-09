Новый глава Нацполиции назвал приоритеты своей работы

"Безопасные улицы для граждан - я хочу, чтобы люди спокойно ходили по улицам и были в безопасности у себя дома", - отметил С.Князев.

Он отметил, что это кропотливая работа "всего многотысячного коллектива и через несколько дней мы этого точно не сделаем".

"Реформы должны продолжаться. Мы уже обогнали по качеству реформы наших коллег в других правоохранительных органах. Мы перестраиваемся, а остальная часть правоохранительной системы, возможно, не успевает так быстро", - добавил глава Нацполиции.

Третьим приоритетом С.Княев назвал "налаживание работы полиции в условиях войны на Донбассе".

"Потому что у нас внешний агрессор и работа полиции в таких условиях очень усложняется", - сказал он.

Напомним, С.Князева назначили председателем Национальной полиции.

Премьер В.Гройсман призвал С.Князева обеспечить эффективную охрану общественного порядка.