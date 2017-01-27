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Новий голова МЗС Німеччини зацікавлений в дружніх відносинах з РФ

Новий голова МЗС Німеччини зацікавлений в дружніх відносинах з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Новий голова Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель зацікавлений в розвитку партнерських відносин з Росією як найважливішим партнером для переговорів. Про це повідомив офіційний представник міністерства Мартін Шефер, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Росія - це найважливіший сусід Європи. Вона стоїть на порядку дня нового глави МЗС, інакше і бути не може. Вона є найважливішим партнером для переговорів", - зазначив М.Шефер.

За його словами, З.Габріель "зацікавлений в якомога більш дружніх, інтенсивних і партнерських відносинах з Росією".

Що ж до можливої ​​зустрічі нового міністра з російським колегою Сергієм Лавровим, то поки вона не запланована. За словами М.Шефера, вона відбудеться відразу ж, "як тільки буде слушний час".

Він зазначив, що обидва міністри вже знайомі один з одним.

Як повідомляв УНН, новий голова МЗС ФРН здійснить перший візит до Франції.

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