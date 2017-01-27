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Новый глава МИД Германии заинтересован в дружеских отношениях с РФ

Новый глава МИД Германии заинтересован в дружеских отношениях с РФ

Киев • УНН

 • 9558 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Новый глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заинтересован в развитии партнерских отношений с Россией как важным партнером для переговоров. Об этом сообщил официальный представитель министерства Мартин Шефер, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Россия - это важнейший сосед Европы. Она стоит на повестке дня нового главы МИД, иначе и быть не может. Она является важнейшим партнером для переговоров", - отметил М.Шефер.

По его словам, З.Габриель "заинтересован в как можно более дружественных, интенсивных и партнерских отношениях с Россией".

Что касается возможной встречи нового министра с российским коллегой Сергеем Лавровым, то пока она не запланирована. По словам М.Шефера, она состоится сразу же, "как только будет подходящее время".

Он отметил, что оба министра уже знакомы друг с другом.

Как сообщал УНН, новый глава МИД ФРГ совершит первый визит во Францию.

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