Новый глава МИД Германии заинтересован в дружеских отношениях с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Новый глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заинтересован в развитии партнерских отношений с Россией как важным партнером для переговоров. Об этом сообщил официальный представитель министерства Мартин Шефер, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Россия - это важнейший сосед Европы. Она стоит на повестке дня нового главы МИД, иначе и быть не может. Она является важнейшим партнером для переговоров", - отметил М.Шефер.
По его словам, З.Габриель "заинтересован в как можно более дружественных, интенсивных и партнерских отношениях с Россией".
Что касается возможной встречи нового министра с российским коллегой Сергеем Лавровым, то пока она не запланирована. По словам М.Шефера, она состоится сразу же, "как только будет подходящее время".
Он отметил, что оба министра уже знакомы друг с другом.
Как сообщал УНН, новый глава МИД ФРГ совершит первый визит во Францию.