Новий голова МЗС ФРН здійснить перший візит до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Перший закордонний візит нового очільника МЗС Німеччини Зігмара Габріеля відбудеться у Францію. Про це з посиланням на прес-службу МЗС ФРН повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
Як зазначається, З.Габріель поїде до Франції у суботу. У Парижі він зустрінеться з очільником французького зовнішньополітичного відомства Жан-Марком Еро і обговорить з ним актуальні міжнародні питання.
З.Габріелю, екс-міністру економіки Німеччини, у п'ятницю президент країни Йоахім Гаук вручив вірчу грамоту як міністру закордонних справ ФРН.
З.Габріель обійняв посаду голови МЗС після Франка-Вальтера Штайнмаєра, який, у свою чергу, залишив кабінет, оскільки є кандидатом на виборах президента Німеччини від правлячої коаліції.
Вибори президента Німеччини відбудуться 12 лютого.