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Новий голова МЗС ФРН здійснить перший візит до Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Перший закордонний візит нового очільника МЗС Німеччини Зігмара Габріеля відбудеться у Францію. Про це з посиланням на прес-службу МЗС ФРН повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Як зазначається, З.Габріель поїде до Франції у суботу. У Парижі він зустрінеться з очільником французького зовнішньополітичного відомства Жан-Марком Еро і обговорить з ним актуальні міжнародні питання.

З.Габріелю, екс-міністру економіки Німеччини, у п'ятницю президент країни Йоахім Гаук вручив вірчу грамоту як міністру закордонних справ ФРН.

З.Габріель обійняв посаду голови МЗС після Франка-Вальтера Штайнмаєра, який, у свою чергу, залишив кабінет, оскільки є кандидатом на виборах президента Німеччини від правлячої коаліції.

Вибори президента Німеччини відбудуться 12 лютого.

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