Новый глава МИД ФРГ совершит первый визит во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Первый зарубежный визит нового главы МИД Германии Зигмара Габриэля состоится во Францию. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Как отмечается, З.Габриэль поедет во Францию в субботу. В Париже он встретится с главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Марком Эро и обсудит с ним актуальные международные вопросы.
З.Габриэлю, экс-министру экономики Германии, в пятницу президент страны Йоахим Гаук вручил верительную грамоту как министру иностранных дел ФРГ.
З.Габриэль занял пост главы МИД после Ф.-В.Штайнмайера, который, в свою очередь, покинул кабинет, поскольку является кандидатом на выборах президента Германии от правящей коалиции.
Выборы президента Германии пройдут 12 февраля.