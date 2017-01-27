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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый глава МИД ФРГ совершит первый визит во Францию

Новый глава МИД ФРГ совершит первый визит во Францию

Киев • УНН

 • 9313 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Первый зарубежный визит нового главы МИД Германии Зигмара Габриэля состоится во Францию. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Как отмечается, З.Габриэль поедет во Францию ​​в субботу. В Париже он встретится с главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Марком Эро и обсудит с ним актуальные международные вопросы.

З.Габриэлю, экс-министру экономики Германии, в пятницу президент страны Йоахим Гаук вручил верительную грамоту как министру иностранных дел ФРГ.

З.Габриэль занял пост главы МИД после Ф.-В.Штайнмайера, который, в свою очередь, покинул кабинет, поскольку является кандидатом на выборах президента Германии от правящей коалиции.

Выборы президента Германии пройдут 12 февраля.

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