Новый глава МИД ФРГ совершит первый визит во Францию

Как отмечается, З.Габриэль поедет во Францию ​​в субботу. В Париже он встретится с главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Марком Эро и обсудит с ним актуальные международные вопросы.

З.Габриэлю, экс-министру экономики Германии, в пятницу президент страны Йоахим Гаук вручил верительную грамоту как министру иностранных дел ФРГ.

З.Габриэль занял пост главы МИД после Ф.-В.Штайнмайера, который, в свою очередь, покинул кабинет, поскольку является кандидатом на выборах президента Германии от правящей коалиции.

Выборы президента Германии пройдут 12 февраля.