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Новий глава ОБСЄ С.Курц не буде дуже ініціативним - експерт

Новий глава ОБСЄ С.Курц не буде дуже ініціативним - експерт

Київ • УНН

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З початку 2017 року головування в міжнародній організації ОБСЄ перейшло до австрійського міністра зовнішніх справ Себастіана Курца, який нещодавно робив заяви щодо послаблення санкції щодо Росії.

КИЇВ. 2 січня. УНН. З приходом С.Курца на посаду нового голови ОБСЄ кардинальних змін принаймні щодо України не варто очікувати, зокрема, він не впливатиме на санкції, бо ОБСЄ цими питаннями не займається, також і рішення про запровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі приймалися на рівні Нормандського формату і від керівника ОБСЄ тут тільки залежить прискорення чи уповільнення реалізації рішень. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог, депутат ВР попередніх скликань Тараса Чорновіл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З приходом на посаду нового глави ОБСЄ С.Курца не варто очікувати кардинальних змін щодо України – експерт

Від керівника міжнародної організації залежить прискорення чи сповільнення процесу, залежить десь певний напрямок цього процесу.

"У випадку з міжнародною місією я думаю що він не буде дуже ініціативним. Річ в тому, що в місії ОБСЄ немає своїх поліцейських сил, їм мають їх надати країни-члени ОБСЄ. І сильний харизматичний лідер може прискорити цей процес. Чи новий керівник ОБСЄ буде настільки сильним і харизматичним, щоб підштовхнути країни-члени ОБСЄ і змусити їх надати людей, які йдуть в достатньо небезпечне середовище – я трохи сумніваюся. Тобто це все буде покладено знову на міжнародну дипломатію, де ОБСЄ буде тільки виконавчим органом, тобто для міжнародної місії я думаю, що тут ні прискорення, ні сповільнення не буде. Тобто практично змін не відбудеться. Це буде залежати від того наскільки на міждержавному рівні буде це питання погоджено і тоді ОБСЄ як механізм надає майданчик, але все одно тій же Меркель, тому ж Порошенко доведеться переконувати і австрійців, і чехів, і французів про те, що треба надати та підтримати. Все одно це буде робитися поза рамками ОБСЄ, а ОБСЄ надає формат. Формат, до речі, для ОБСЄ абсолютно не відомий, такого формату в них раніше в них не було і це виклик. Але все одно це буде дуже мало чим залежати від нового керівника. Він палиці в колеса не буде ставити, зважаючи на його біографію принаймні не повинен", - вважає експерт.

Нагадаємо, Австрія розпочала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2017 році.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін обговорить з головою ОБСЄ С.Курцом стан виконання мінських угод.

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