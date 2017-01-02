Новый глава ОБСЕ С.Курц не будет слишком инициативным - эксперт

КИЕВ. 2 января. УНН. С приходом С.Курца на должность нового председателя ОБСЕ кардинальных изменений по крайней мере в отношении Украины не стоит ожидать, в частности, он не влияет на санкции, ибо ОБСЕ этими вопросами не занимается, также и решение о введении полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе принимались на уровне Нормандского формата и от руководителя ОБСЕ здесь только зависит ускорение или замедление реализации решений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, депутат ВР предыдущих созывов Тараса Чорновил.

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От руководителя международной организации зависит ускорение или замедление процесса, зависит где-то определенное направление этого процесса.

"В случае с международной миссией я думаю, что он не будет очень инициативным. Дело в том, что в миссии ОБСЕ нет своих полицейских сил, им должны их предоставить страны-члены ОБСЕ. И сильный харизматичный лидер может ускорить этот процесс. Будет ли новый руководитель ОБСЕ настолько сильным и харизматичным, чтобы подтолкнуть страны-члены ОБСЕ и заставить их предоставить людей, которые идут в достаточно опасной среде - я немного сомневаюсь. То есть это все ляжет опять на международную дипломатию, где ОБСЕ будет только исполнительным органом, то есть для международной миссии я думаю, что здесь ни ускорения, ни замедления не будет. То есть практически изменений не произойдет. Это будет зависеть от того, насколько на межгосударственном уровне будет этот вопрос согласован и тогда ОБСЕ как механизм предоставляет площадку, но все равно той же Меркель, тому же Порошенко придется убеждать и австрийцев, и чехов, и французов о том, что надо предоставить и поддержать. Все равно это будет делаться вне рамок ОБСЕ, а ОБСЕ предоставляет формат. Формат, кстати, для ОБСЕ абсолютно не известен, такого формата уних ранее не было и это вызов. Но все равно это будет очень мало чем зависеть от нового руководителя. Он палки в колеса не будет ставить, учитывая его биографию по крайней мере не должен ", - считает эксперт.

Напомним, Австрия начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.

Как сообщал УНН, П.Климкин обсудит с главой ОБСЕ С.Курцом состояние выполнения минских соглашений .