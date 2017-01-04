Новий автобусний маршрут з'явиться у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Із 6 січня у Києві організовується рух нового автобусного маршруту № 17 для поліпшення транспортного обслуговування жителів Дарницького району. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, роботу маршруту організовано за таким напрямком: ст. м. “Харківська” — просп. Миколи Бажана — вул. Ревуцького — вул. Анни Ахматової — вул. Драгоманова — вул. Здолбунівська — вул. Ревуцького — ст. м. “Харківська”.
На маршруті курсуватимуть 4 автобуси з інтервалом руху у години “пік” до 7 хв., а у “міжпікові” години — до 14 хв.