Новый автобусный маршрут появится в Киеве

Так, работу маршрута организовали по такому направлению: ст.м. "Харьковская" - ул. Николая Бажана - ул. Ревуцкого - ул. Анны Ахматовой - ул. Драгоманова - ул. Здолбунивская - ул. Ревуцкого - ст.м. "Харьковская".

На маршруте будут курсировать 4 автобуса с интервалом движения в часы "пик" до 7 мин., а в "межпиковые" часы - до 14 мин.