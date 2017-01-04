Новый автобусный маршрут появится в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. С 6 января в Киеве организовывается движение нового автобусного маршрута № 17 для улучшения транспортного обслуживания жителей Дарницкого района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, работу маршрута организовали по такому направлению: ст.м. "Харьковская" - ул. Николая Бажана - ул. Ревуцкого - ул. Анны Ахматовой - ул. Драгоманова - ул. Здолбунивская - ул. Ревуцкого - ст.м. "Харьковская".
На маршруте будут курсировать 4 автобуса с интервалом движения в часы "пик" до 7 мин., а в "межпиковые" часы - до 14 мин.