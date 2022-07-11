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Новий антивоєнний епізод від Масяні: Китай наказав очистити росію від фашизму, а в москві потерпають від вибухів

Новий антивоєнний епізод від Масяні: Китай наказав очистити росію від фашизму, а в москві потерпають від вибухів

Київ • УНН

 • 615449 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Російський художник-мультиплікатор Олег Куваєв випустив антивоєнний епізод "Масяні" з різкою критикою російського вторгнення в Україну. В новій серії отримала назву "Санкт-Маріубург", відсилаючи до того, що окупанти оголосили Санкт-Петербург містом-побратимом знищеного Маріуполя. Про це розповідають росЗМІ, інформує УНН.

Цитата

"Цей мульт адресований тим, хто за якоюсь жахливою помилкою підтримує російсько-українську війну", - написав Куваєв в описі серії.

Деталі

В епізоді "Санкт-Маріубург" розповідається про вторгнення Китаю до росії. "Президент Китаю" Вінь Суй Хім пояснив, що має намір "очистити росію від фашистів", а тим часом, голови держав засудили дії Китаю. Китайські війська бомбять москву, петербург та інші міста. Масяня, Хрюндель та їхні діти намагаються виїхати з міста, але потрапляють під обстріл та ховаються у підвалі, а потім у метро. У мультфільмі ракети падають у Петербурзі на Ісаакіївський собор, Палацову площу, стрілку Василівського острова.

У розмові з сусідом чоловік Масяні дізнався, що багато людей евакуювалися до України - в Бучу, Кременчук, Маріуполь, тому що там зараз безпечно. Проте Масяні та її родині врятуватися не вдалося.

Після обстрілу показана сцена з молодшим сином подружжя. Він сидить у підвалі та щось писав в зошит: "Мама померла на 8-й день. Дядька вбив снайпер. У мене роздерта шкіра на спині. Чучуня померла вчора, так і лежить. Квітень 2022 рік".

Наприкінці мультфільму Масяня звертається до глядачів: "Знаєте, людей від тварин відрізняє почуття емпатії. Ця війна - страшна ганьба росії і прокляття, а окупанти і вбивці будуть горіти в пеклі. Вибачте, що мультик вийшов не смішний, але які веселощі, коли скільки людей помирають кожен день?"

Нагадаємо 

Рано вранці 24 лютого росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.

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