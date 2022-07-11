Новый антивоенный эпизод от Масяни: Китай приказал очистить россию от фашизма, а в москве страдают от взрывов

ukru
10:46 • 7430 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 48628 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 111333 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 123076 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111611 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141174 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139792 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114026 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107080 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93539 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 75765 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 55534 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 65347 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 54833 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 55158 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 48628 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 55158 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238939 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268835 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 5948 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 111333 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102846 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120654 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123066 просмотра
Актуальное
Новый антивоенный эпизод от Масяни: Китай приказал очистить россию от фашизма, а в москве страдают от взрывов

Новый антивоенный эпизод от Масяни: Китай приказал очистить россию от фашизма, а в москве страдают от взрывов

Киев • УНН

 • 615447 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Российский художник-мультипликатор Олег Куваев выпустил антивоенный эпизод "Масяни" с резкой критикой российского вторжения в Украину. В новой серии получила название "Санкт-Мариубург", отсылая к тому, что оккупанты объявили санкт-петербург городом-побратимом уничтоженного Мариуполя. Об этом рассказывают росСМИ, информирует УНН.

Цитата

"Этот мульт адресован тем, кто по какой-то ужасной ошибке поддерживает российско-украинскую войну", – написал Куваев в описании серии.

Детали

В эпизоде ​​"Санкт-Мариубург" рассказывается о вторжении Китая в россию. "Президент Китая" Винь Суй Хим объяснил, что намерен 2очистить россию от фашистов", а между тем, главы государств осудили действия Китая. Китайские войска бомбят москву, петербург и другие города. Масяня, Хрюндель и их дети пытаются уехать из города, но попадают под обстрел и прячутся в подвале, а затем в метро. В мультфильме ракеты падают в петербурге на Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова.

В разговоре с соседом муж Масяни узнал, что многие эвакуировались в Украину - в Бучу, Кременчуг, Мариуполь, потому что там сейчас безопасно. Однако Масяне и ее семье уехать не удалось.

После обстрела показана сцена с младшим сыном супругов. Он сидит в подвале и что-то пишет в тетради: "Мама умерла на 8-й день. Дядю убил снайпер. У меня разодрана кожа на спине. Чучуня умерла вчера, так и лежит. Апрель 2022 год".

В конце мультфильма Масяня обращается к зрителям: "Знаете, людей от животных отличает чувство эмпатии. Эта война – страшный позор россии и проклятия, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. Извините, что мультик получился не смешной, но какое веселье, когда сколько людей умирают каждый день?"

Напомним 

Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы