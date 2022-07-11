Новый антивоенный эпизод от Масяни: Китай приказал очистить россию от фашизма, а в москве страдают от взрывов

Цитата



"Этот мульт адресован тем, кто по какой-то ужасной ошибке поддерживает российско-украинскую войну", – написал Куваев в описании серии.



Детали



В эпизоде ​​"Санкт-Мариубург" рассказывается о вторжении Китая в россию. "Президент Китая" Винь Суй Хим объяснил, что намерен 2очистить россию от фашистов", а между тем, главы государств осудили действия Китая. Китайские войска бомбят москву, петербург и другие города. Масяня, Хрюндель и их дети пытаются уехать из города, но попадают под обстрел и прячутся в подвале, а затем в метро. В мультфильме ракеты падают в петербурге на Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова.

В разговоре с соседом муж Масяни узнал, что многие эвакуировались в Украину - в Бучу, Кременчуг, Мариуполь, потому что там сейчас безопасно. Однако Масяне и ее семье уехать не удалось.

После обстрела показана сцена с младшим сыном супругов. Он сидит в подвале и что-то пишет в тетради: "Мама умерла на 8-й день. Дядю убил снайпер. У меня разодрана кожа на спине. Чучуня умерла вчера, так и лежит. Апрель 2022 год".

В конце мультфильма Масяня обращается к зрителям: "Знаете, людей от животных отличает чувство эмпатии. Эта война – страшный позор россии и проклятия, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. Извините, что мультик получился не смешной, но какое веселье, когда сколько людей умирают каждый день?"

Напомним

Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.