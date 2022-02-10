Новий антирекорд у Києві: за добу понад 3800 хворих на COVID-19, померло 25 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 3880 хворих на коронавірус, 25 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 2161 жінка віком від 18 до 97 років, 1458 чоловіків віком від 18 до 93 років, 119 дівчаток віком від 4 місяців до 17 років і 142 хлопчики віком від 2 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 15 жінок віком від 35 до 97 років та 10 чоловіків віком від 55 до 87 років.
До лікарень столиці госпіталізували 121 хворого на коронавірус, а також 187 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 1377 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому (861), Деснянському (805) та Дніпровському (347).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8653 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 393 961. Подолало вірус 344 795 жителів столиці.
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