Новый антирекорд в Киеве: за сутки более 3800 больных COVID-19, умерло 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 3880 больных коронавирусом, 25 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 2161 женщина возрастом от 18 до 97 лет, 1458 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 119 девочек в возрасте от 4 месяцев до 17 лет и 142 мальчика в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 15 женщин в возрасте от 35 до 97 лет и 10 мужчин в возрасте от 55 до 87 лет.
В больницы столицы госпитализировали 121 больного коронавирусом, а также 187 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Выздоровело в течение минувших суток 1377 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Дарницком (861), Деснянском (805) и Днепровском (347).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8653 человека. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 393 961. Преодолело вирус 344 795 жителей столицы.
Напомним