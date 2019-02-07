Новинський: проголосовані зміни до Конституції - частина виборчої кампанії Порошенка

Політик вважає, що "ми вже бачили п'ять років суцільної брехні, невиконаних обіцянок і катастрофічного зубожіння українців і ще п'ять таких років Україна не витримає!"

Єдина фракція, яка голосувала сьогодні проти цього рішення - фракція партії "Опозиційний блок". "Ми голосували проти всіх складом, тому що впевнені у незаконності цього рішення, прийнятого без урахування думки громадян України. Згідно з Конституцією, тільки народ має право змінювати закріплений Основним законом зовнішньополітичний курс держави ", вважає Новинський. І на його думку, є тільки один спосіб з'ясувати думку українців - провести всеукраїнський референдум.

Він упевнений, що маніпулятивного сьогоднішнього рішення парламенту Полягає ще і в тому, що від європейських чиновників ми багато разів чули, що в найближчі десятиліття питання членства України в ЄС не буде стоять.Так ж і щодо НАТО ˗ перспектив вступу в Альянс країни фактично знаходиться в стані війни просто не існує. При цьому, за останніми даними соціології, лише близько 40% громадян нашої країни підтримують курс на вступ в НАТО, і лише близько половини громадян ˗ за вступ до Євросоюзу. І це без урахування думки жителів Криму і Донбасу.

"Щоб приймати обгрунтовані доленосні рішення, необхідно спочатку встановити мир в Україні, відновити її територіальну цілісність, і тільки після цього можна проводити референдум з урахуванням думки всіх громадян. А зараз ці питання ділять Україну навпіл. Ведуть до посилення ворожнечі і протистояння в українському суспільстві. І тільки віддаляють, а не наближають довгоочікуваний мир в Україні ", пише політик.

І, нарешті, ще один вимір цієї проблеми. Новинський впевнений, що ніхто не вважав за економічний ефект від переходу на стандарти НАТО. "Що стане з нашим ВПК? Скільки українців втратять роботу? Скільки бюджетних коштів ми будемо витрачати, купуючи зброю і устаткування в інших країнах? За рахунок податків українських громадян будуть створюватися робочі місця де завгодно, тільки не в Україні ".

Все це дає на його думку повне право стверджувати, що прийняті зміни носять абсолютно антиукраїнський характер, і будуть мати виключно негативні наслідки для українського суспільства і української економіки.