Новинский: проголосованные изменения в Конституцию - часть избирательной кампании Порошенко

Политик считает, что “мы уже видели пять лет сплошной лжи, невыполненных обещаний и катастрофического обнищания украинцев и еще пять таких лет Украина не выдержит!”

Единственная фракция, которая голосовала сегодня против этого решения — фракция партии “Оппозиционный блок”. “Мы голосовали против всем составом, потому что уверены в незаконности этого решения, принятого без учета мнения граждан Украины. Согласно Конституции, только народ имеет право изменять закрепленный Основным законом внешнеполитический курс государства”, считает Новинский. И по его мнению, есть только один способ выяснить мнение украинцев — провести всеукраинский референдум.

Он уверен, что манипулятивность сегодняшнего решения парламента Заключается еще и в том, что от европейских чиновников мы много раз слышали, что в ближайшие десятилетия вопрос членства Украины в ЕС не будет стоять.Так же и относительно НАТО ˗ перспектив вступления в Альянс страны фактически находящейся в состоянии войны просто не существует. При этом, по последним данным социологии, лишь около 40% граждан нашей страны поддерживают курс на вступление в НАТО, и лишь около половины граждан ˗ за вступление в Евросоюз. И это без учета мнения жителей Крыма и Донбасса.

“Чтобы принимать обоснованные судьбоносные решения, необходимо сначала установить мир в Украине, восстановить ее территориальную целостность, и только после этого можно проводить референдум с учётом мнения всех граждан. А сейчас эти вопросы делят Украину пополам. Ведут к усилению вражды и противостояния в украинском обществе. И только отдаляют, а не приближают долгожданный мир в Украине”, пишет политик.

И, наконец, еще одно измерение этой проблемы. Новинский уверен, что никто не посчитал экономический эффект от перехода на стандарты НАТО. “Что станет с нашим ВПК? Сколько украинцев потеряют работу? Сколько бюджетных средств мы будем тратить, покупая оружие и оборудование в других странах? За счет налогов украинских граждан будут создаваться рабочие места где угодно, только не в Украине”.

Все это дает по его мнению полное право утверждать, что принятые изменения носят абсолютно антиукраинский характер, и будут иметь исключительно негативные последствия для украинского общества и украинской экономики.